Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 11%

За январь-октябрь 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 921,1 маната.

За январь-октябрь 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 921,1 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среднемесячная номинальная зарплата работающих в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи была еще выше.

На 1 ноября 2023 года численность наемных работников в экономике Азербайджана составляла 1 729,4 тыс. человек, из них 896,9 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 832,5 тыс. человек - в негосударственном секторе. 19,1 % наемных работников задействованы в сфере образования, 18,5 % - в сфере торговли, ремонта транспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,4% - здравоохранения и социального обслуживания населения, 6,5% - строительства, 6,4% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,3%, - транспорта и складского хозяйства, 3,7% - профессиональной, научно-технической деятельности, 3,4% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,1% - финансовой и страховой деятельности, 14,7% задействованы в других сферах экономики.