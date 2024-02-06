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Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 11%

Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 11% Согласно предварительным данным, в 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 11,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 934 маната.
Финансы
6 февраля 2024 г. 10:40
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 11%

Согласно предварительным данным, в 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 11,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 934 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была относительно выше.

По состоянию на 1 января 2024 года численность наемных работников в экономике страны по предварительным данным составила 1 741,8 тыс. человек. Из них 899,1 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, а 842,7 тыс. человек - в негосударственном.

Из наемных работников 19,1% заняты в сфере образования, 18,6% - торговли, ремонта транспортных средств, 13% - в сфере промышленности, 8,4% - здравоохранение и предоставления социальных услуг населению, 6,5% - строительства, 6,4% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,7% - профессиональной, научно-технической деятельности, 3,4% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,1% - в финансовой и страховой деятельности, 14,5% - в других отраслях экономики.

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Версия на английском языке Average monthly salary up by over 11% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 11 %-dən çox artıb

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