Среднемесячная зарплата в Азербайджане составила 525 манатов

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Число работающих по найму по состоянию на 1 сентября 2017 года в Азербайджане составило 1526,3 тыс. человек, из них 875,8 тыс. человек заняты в государственном, 650,5 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Из общего числа наемных работников 21,5% заняты в сфере образования, 19,0% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 7,5% - строительства, 7,1% заняты в сфере государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,5% - финансов и страховой деятельности, 10,6% - прочих секторах экономики.

За январь-август этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 7,4% и составила 524,7 маната. Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.