Среднемесячная зарплата в Азербайджане снизилась

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Число работников по найму по состоянию на 1 февраля текущего года в Азербайджане составило 1 508,4 тыс. человек, из них 881 тыс. заняты в государственном, 627,4 тыс. - в частном секторе экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Из общего числа наемных работников 22% заняты в сфере образования, 19,3% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,7% - здравоохранения и социальных услуг, 7,2% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 5,9% - строительства, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 10,9% - прочих секторах экономики.

За январь среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 3% и составила 519,8 маната, по сравнению с началом года снизилась на 1,6%.

Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.