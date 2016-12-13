Среднемесячная зарплата в Азербайджане приблизилась к 500 AZN

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 6,9% и составила 493,8 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, число работающих по найму по состоянию на 1 ноября 2016 года составило 1513,7 тыс. человек, из них 888,4 тыс. человек работали в государственном, 625,3 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 22,1% заняты в сфере образования, 19% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,8% - здравоохранения и социальных услуг, 7,1% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 6,1% - строительства, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,7% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% - связи и информационных технологий, 10,7% - в других секторах экономики.

Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.