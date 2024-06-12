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Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысила 1 тыс. манатов

Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысила 1 тыс. манатов Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-апреле текущего года увеличилась на 10,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1 007,5 маната.
Финансы
12 июня 2024 г. 12:33
Среднемесячная зарплата в Азербайджане превысила 1 тыс. манатов

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-апреле текущего года увеличилась на 10,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 1 007,5 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, научно-технической деятельности, информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была относительно выше.

По состоянию на 1 мая текущего года численность наемных работников в экономике страны составляла 1 749,7 тыс. человек, из них 897 тыс. человек работали в государственном секторе экономики, а 852,7 тыс. человек - в негосударственном секторе.

19% наемных работников заняты в сфере образования, 18,7% - торговли; ремонте транспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,4% -здравоохранения и социального обслуживания населения, 6,7%- строительства, 6,4% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,2% - транспорта и складского хозяйства, 3,8% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского, лесного и рыболовного хозяйства, 2,2% - финансовой и страховой сферах, 14,5% заняты в других сферах экономики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 1 000 manatı keçib

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