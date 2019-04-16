Среднемесячная зарплата работников в Азербайджане возросла

Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 1,2% и по состоянию на 1 марта составило 1 534,3 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике, из них 865,3 тыс. заняты в государственном, 669,0 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 21,8% заняты в сфере образования, 18,8% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,2% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 7,1% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 6,8% - строительства, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 10,8%- прочих секторах экономики.

В январе-феврале этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 8,6%, достигнув 554,9 маната. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.