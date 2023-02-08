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Среднемесячная зарплата наемных работников в Баку превысила показатели по стране

Среднемесячная зарплата наемных работников в Баку превысила показатели по стране В январе-ноябре 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1067,5 маната.
Финансы
8 февраля 2023 г. 14:13
Среднемесячная зарплата наемных работников в Баку превысила показатели по стране

В январе-ноябре 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1067,5 маната.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении статистики.

Было отмечено, что за 11 месяцев прошлого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников выросла на 13,8% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Отметим, что в январе-ноябре 2022 года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 829,9 маната.

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