Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 15%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджана за январь-октябрь текущего года увеличилась на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 827,9 маната.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджана за январь-октябрь текущего года увеличилась на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 827,9 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была выше.

На 1 ноября текущего года численность наемных работников в страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 27,2 тыс. человек или на 1,6% и достигла 1 729,3 тыс. человек, из которых 900,4 тыс. человек работают в государственном секторе, а 828,9 тыс. человек -в негосударственном.

Из наемных работников 19,2% заняты в сфере образования, 18,6% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и предоставления социальных услуг населению, 7,3% - строительства, 6,5% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,5% - профессиональной, научно-технической деятельности, 2% - финансовой и страховой деятельности, 14% - других отраслей экономики.