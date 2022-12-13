О нас

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 15%

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 15% Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджана за январь-октябрь текущего года увеличилась на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 827,9 маната.
Финансы
13 декабря 2022 г. 14:59
Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 15%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджана за январь-октябрь текущего года увеличилась на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 827,9 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была выше.

На 1 ноября текущего года численность наемных работников в страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 27,2 тыс. человек или на 1,6% и достигла 1 729,3 тыс. человек, из которых 900,4 тыс. человек работают в государственном секторе, а 828,9 тыс. человек -в негосударственном.

Из наемных работников 19,2% заняты в сфере образования, 18,6% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и предоставления социальных услуг населению, 7,3% - строительства, 6,5% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,5% - профессиональной, научно-технической деятельности, 2% - финансовой и страховой деятельности, 14% - других отраслей экономики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Average monthly salary grows by over 15% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 15 % artıb

Самое важное

Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
13 декабря 2022 г. 12:41
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
13 декабря 2022 г. 02:50
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
12 декабря 2022 г. 21:58
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
12 декабря 2022 г. 17:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
12 декабря 2022 г. 14:30
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
11 декабря 2022 г. 01:47
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
10 декабря 2022 г. 21:09
Завершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
ФотоЗавершилось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
9 декабря 2022 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi