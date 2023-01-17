Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 15%

В январе-ноябре 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 829,9 маната.

В январе-ноябре 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 829,9 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среднемесячная номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи была выше, чем в среднем по стране.

На 1 декабря 2022 года численность наемных работников в экономике страны по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 27,6 тыс. или на 1,6% - до 1732,5 тыс. человек, из которых 903,3 тыс. работают в государственном секторе, а 829,2 тыс. человек - в негосударственном.

19,3% наемных работников заняты в сфере образования, 18,6% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и предоставления социальных услуг населению, 7,2% - строительства, 6,5% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,2% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - сельского, лесного хозяйства и рыболовства, 3,5% - профессиональной, научно-технической деятельности, 2% - финансовой и страховой деятельности, 14% - других отраслей экономики.