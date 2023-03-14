Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 12%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе этого года увеличилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 856,2 маната.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 11,8% в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 856,2 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

На 1 февраля текущего года численность наемных работников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 33 тыс. человек или на 2% и составила 1 712,1 тыс. человек. Из них 901,1 тыс. человек осуществляли деятельность в государственном секторе экономики, а 811 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Из наемных работников 19,5% заняты в образовании, 18,8% - в торговле, ремонте транспортных средств, 12,7% - в промышленности, 8,3% - в здравоохранении и социальных услугах для населения, 6,8% - в строительстве, 6,5% - в государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 4,2% - в транспорте и складском хозяйстве, 3,6% - в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 3,5% - профессиональной, научно-технической деятельности, 2% - финансовой и страховой деятельности и 14,1% - других сферах экономики.