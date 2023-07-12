Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 11%

В январе-мае текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 917 манатов.

В январе-мае текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 917 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По информации, в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была выше.

На 1 июня текущего года численность наемных работников в страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 20,3 тыс. человек или на 1,2% и достигла 1 726,3 тыс. человек, из которых 898,6 тыс. человек работают в государственном секторе, а 827,7 тыс. человек - в негосударственном.

Из наемных работников 19,2% заняты в сфере образования, 18,7% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,3% - здравоохранения и предоставления социальных услуг населению, 6,6% - строительства, 6,5% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,6% - профессиональной, научно-технической деятельности, 2,1% - финансовой и страховой деятельности, 14,2% - других отраслей экономики.