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Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 8%

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 8% В январе-июле этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1002,4 маната.
Финансы
11 сентября 2024 г. 12:48
Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 8%

В январе-июле этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 8,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1002,4 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата была относительно выше.

По состоянию на 1 августа этого года численность наемных работников в экономике Азербайджана составила 1 759 тыс. человек, из которых 881,7 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, а 877,3 тыс. человек - в негосударственном.

Согласно данным, 18,8% наемных работников заняты в сфере торговли, ремонта транспортных средств, 18,3% - в сфере образования, 12,8% - промышленности, 8,3% - здравоохранения и социальных услуг населению, 7,1% - строительства, 6,4% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,8% - профессиональной, научно-технической деятельности, 3,3% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,2% - в финансовой и страховой деятельности, а 14,7% - в других отраслях экономики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 8 %-dən çox artıb

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