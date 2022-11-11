Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 14%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-сентябре этого года увеличилась на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 827,4 маната.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана в январе-сентябре этого года увеличилась на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 827,4 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среднемесячная номинальная заработная плата была выше в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи.

Кроме того, по данным на 1 октября текущего года, численность наемных работников в экономике страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 28,6 тыс. человек или на 1,7% и составила 1 727,9 тыс. человек, из них 898 тыс. человек были заняты в государственном секторе, а 829,9 тыс. человек - в негосударственном секторе экономики.