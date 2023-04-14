Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 11%

В январе-феврале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 855 манатов.

В январе-феврале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 855 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По состоянию на 1 марта текущего года численность наемных работников в экономике страны увеличилась на 33,7 тыс. человек или на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 млн. 715,8 тыс. человек. Из них 901 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, а 814,8 тыс. человек - в негосударственном секторе.