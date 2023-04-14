О нас

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 11%

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 11% В январе-феврале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 855 манатов.
Финансы
14 апреля 2023 г. 13:42
Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла более чем на 11%

В январе-феврале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 855 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По состоянию на 1 марта текущего года численность наемных работников в экономике страны увеличилась на 33,7 тыс. человек или на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 млн. 715,8 тыс. человек. Из них 901 тыс. человек заняты в государственном секторе экономики, а 814,8 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Average monthly salary up by over 11% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 11 %-dən çox artıb

Самое важное

Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
14 апреля 2023 г. 12:15
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
13 апреля 2023 г. 22:21
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
13 апреля 2023 г. 21:27
Президент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
13 апреля 2023 г. 19:50
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
13 апреля 2023 г. 16:24
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
13 апреля 2023 г. 16:22
В Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины
ФотоВ Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины
13 апреля 2023 г. 14:39
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
В Сараево состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана
ФотоВ Сараево состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана
13 апреля 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Боснию и Герцеговину
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Боснию и Герцеговину
13 апреля 2023 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi