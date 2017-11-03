Среднемесячная пенсия в Азербайджане повысится на 4%

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Среднемесячная пенсия в Азербайджане в 2018 году достигнет 216,5 маната. Это на 7,6 маната или на 3,6% больше по сравнению с прогнозом на 2017 год и 24,3 маната или на 12,6% больше, чем фактический показатель за 2016 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект бюджета следующего года.

Кроме того, в следующем году прожиточный минимум для лиц, получающих трудовые пенсии, предусмотрен в размере 144,0 маната, что на 13,8 маната или на 10,6% больше прогноза на 2017 год, и на 21 манат или 17,0% - по сравнению с фактическим показателем за 2016 год.

Согласно проекту, численность пенсионеров составит 1 304,1 тыс. человек к концу 2018 года и 1 311,0 тыс. человек - к концу 2017 года.

Отметим, что инфляция составит 6,1%, в 2018 году, 4,3% - в 2019 году, 3,1% - в 2020 и 2021 годах. В 2017 году этот показатель ожидается на уровне 13,2%.