Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 203 манатов

Баку. 8 декабря.REPORT.AZ/ Зависимость Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) от бюджета из года в год сокращается.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.

"Если в 2012 году трансферты из госбюджета составляли 42%, в будущем году эта цифра составит 37,4%. Правовая база по пенсиям приводится в соответствие с мировой практикой", - отметил председатель комитета.

"В следующем году доходы ГФСЗ составят 3,4 млрд манатов, что на 100 млн больше, чем в 2016-м. Прирост будет за счет роста взносов государственного социального страхования", - отметил депутат.

По его словам, 95% расходов составят трудовые пенсии.

"Это на 7,7% больше, чем в 2016-м. В связи с ростом средней ожидаемой продолжительности жизни, прогнозируется, что число пенсионеров в будущем год достигнет 1,32 млн. человек. Несмотря на это, среднемесячный размер пенсии вырастет на 8% - до 203 манатов", - добавил Х.Раджаблы.