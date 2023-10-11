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Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане выросла на 11%

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане выросла на 11% В январе-августе 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников Азербайджане выросла на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла 923 манатов.
Финансы
11 октября 2023 г. 17:44
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане выросла на 11%

В январе-августе 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане выросла на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигла 923 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи среднемесячная номинальная заработная плата стала выше.

По состоянию на 1 сентября 2023 года численность наемных работников в экономике страны составила 1 706,6 тыс. человек, из них в государственном секторе экономики сосредоточено 887,7 тыс., а в негосударственном - 818,9 тыс. человек.

В сфере торговли, ремонта автомобилей, образования были заняты 18,8% наемных рабочих, промышленности - 12,8%, здравоохранения и предоставления социальных услуг населению - 8,5%, государственного управления и обороны, социального обеспечения наемных работников - 6,5%, строительства - 6,4%, транспорта и складского хозяйства - 4,3%, профессиональной, научно-технической деятельности - 3,7%, сельского, лесного хозяйства и в сфере рыболовства - 3,4%, в финансовой и страховой деятельности - 2,1%, остальные 14,7% были заняты в других отраслях экономики.

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Версия на английском языке Average monthly salary up by 11% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq nominal əməkhaqqı 11 % artıb

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