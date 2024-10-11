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Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 9 месяцев составила 1,5%  

Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 9 месяцев составила 1,5%   12:06
Финансы
11 октября 2024 г. 12:23
Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 9 месяцев составила 1,5%  

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-сентябре текущего года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года составил 101,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, среднегодовая инфляция на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составила 0,4%, на непродовольственные товары — 1,4%, на платные услуги населению — 3,3%.

По данным статистики, в сентябре этого года инфляция по сравнению с сентябрем прошлого года составила 3,5%. В том числе рост цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 2,9%, на непродовольственные товары — 1,9%, на услуги — 5,7%.

Индекс потребительских цен в сентябре 2024 года по сравнению с августом составил 100,3%. Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,5%.

В сентябре наибольший рост цен имел место на рис, говядину, баранину, колбасные изделия, сливочное масло, яйца, персики, орехи, овощи и картофель. Снижение цен зафиксировано на гречку, лимоны, яблоки, виноград, капусту, огурцы и тыкву.

По данным статистики больше всего в сентябре подорожали яйца - на 4,1%.

Фрукты в сентябре подешевели на 2,4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 9 ayda orta illik inflyasiya 1,5 % olub

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