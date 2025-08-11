О нас

Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 7 месяцев составила около 6%

Финансы
11 августа 2025 г. 13:00
Потребительские цены в Азербайджане в январе-июле этого года выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - на 6,6%, на непродовольственные товары - на 2,6%, на платные услуги населению - на 7,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, потребительские цены в июле этого года выросли на 5% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - на 6,2%, на непродовольственные товары - на 2,1%, на платные услуги населению - на 5,6%.

В прошлом месяце потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия уменьшились на 0,5%.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 7 ayda orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

