Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 4 месяца составила около 6%

12:17 Среднегодовая инфляция в Азербайджане за январь-апрель составила около 6%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане за январь-апрель составила 5,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным статистики, в январе-апреле продовольственные товары подорожали на 6,2%, непродовольственные товары - на 2,7%, а услуги - на 7,7%.

В апреле этого года инфляция по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 6,3%, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 7,6%, непродовольственные товары - на 2,7%, платные услуги населению - на 7,6%.

В апреле по сравнению с мартом инфляция составила 0,3%. В том числе, продовольственные товары подорожали на 0,6%.