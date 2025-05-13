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Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 4 месяца составила около 6%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 4 месяца составила около 6% 12:17 Среднегодовая инфляция в Азербайджане за январь-апрель составила около 6%
Финансы
13 мая 2025 г. 12:44
Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 4 месяца составила около 6%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане за январь-апрель составила 5,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным статистики, в январе-апреле продовольственные товары подорожали на 6,2%, непродовольственные товары - на 2,7%, а услуги - на 7,7%.

В апреле этого года инфляция по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 6,3%, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 7,6%, непродовольственные товары - на 2,7%, платные услуги населению - на 7,6%.

В апреле по сравнению с мартом инфляция составила 0,3%. В том числе, продовольственные товары подорожали на 0,6%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 ayda orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

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