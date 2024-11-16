Среднегодовая инфляция в Азербайджане за 10 месяцев составила 1,7%

13:18

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-октябре текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 101,7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям составила 0,6%, по непродовольственным товарам — 1,5%, по платным услугам населению — 3,6%.

В октябре этого года инфляция по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 3,4%. В том числе рост цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 2,6%, на непродовольственные товары — 2,1%, на услуги — 5,8%.

Инфляция в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем текущего года составила 0,5%. Продовольственные товары в октябре подорожали на 0,5% по сравнению с показателем сентября, непродовольственные товары - на 0,3%, услуги - на 0,1%.