Среднегодовая инфляция в Азербайджане снизится до 3,8% в 2028 году

Министерство экономики прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в базовом сценарии составит 4,6% в 2025 году и 3,8% в 2028 году.

Министерство экономики прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в базовом сценарии составит 4,6% в 2025 году и 3,8% в 2028 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Среднесрочной бюджетной рамке на 2025-2028 годы", опубликованной Министерством финансов.

Согласно документу, базовый сценарий по инфляции, подготовленный Министерством экономики, основан на прогнозах международных организаций.

По данным Государственного комитета статистики, среднегодовая инфляция за январь-сентябрь 2024 года составила 1,5%. При этом цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 0,4%, на непродовольственные товары — на 1,4%, а на платные услуги населению — на 3,3%.