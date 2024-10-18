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Среднегодовая инфляция в Азербайджане снизится до 3,8% в 2028 году  

Среднегодовая инфляция в Азербайджане снизится до 3,8% в 2028 году   Министерство экономики прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в базовом сценарии составит 4,6% в 2025 году и 3,8% в 2028 году.
Финансы
18 октября 2024 г. 19:11
Среднегодовая инфляция в Азербайджане снизится до 3,8% в 2028 году  

Министерство экономики прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в базовом сценарии составит 4,6% в 2025 году и 3,8% в 2028 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Среднесрочной бюджетной рамке на 2025-2028 годы", опубликованной Министерством финансов.

Согласно документу, базовый сценарий по инфляции, подготовленный Министерством экономики, основан на прогнозах международных организаций.

По данным Государственного комитета статистики, среднегодовая инфляция за январь-сентябрь 2024 года составила 1,5%. При этом цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 0,4%, на непродовольственные товары — на 1,4%, а на платные услуги населению — на 3,3%.

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Версия на английском языке Average annual inflation in Azerbaijan to drop to 3.8% in 2028
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2028-ci ildə 3,8 %-ə enəcək

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