Среднегодовая инфляция в Азербайджане снизится до 3,1%

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Среднегодовая инфляция в Азербайджане, постепенно снижаясь в предстоящие три года, к 2021 году достигнет 3,1%.

Как сообщает Report, об этом говорится в среднесрочной и долгосрочной стратегии по управлению госдолгом в Азербайджанской Республике, утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 августа.

Согласно прогнозу основных макроэкономических показателей на 2017-2021 годы, среднегодовая инфляция в 2018 году составит 6,1%, в 2019 году - 4,7%, а в 2020 году - 3,3%.

Следует отметить, что среднегодовая инфляция в прошлом году составила 12,9%.