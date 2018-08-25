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    Среднегодовая инфляция в Азербайджане снизится до 3,1%

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Среднегодовая инфляция в Азербайджане, постепенно снижаясь в предстоящие три года, к 2021 году достигнет 3,1%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в среднесрочной и долгосрочной стратегии по управлению госдолгом в Азербайджанской Республике, утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 24 августа.

    Согласно прогнозу основных макроэкономических показателей на 2017-2021 годы, среднегодовая инфляция в 2018 году составит 6,1%, в 2019 году - 4,7%, а в 2020 году - 3,3%.

    Следует отметить, что среднегодовая инфляция в прошлом году составила 12,9%.

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