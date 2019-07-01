Bitcoin подешевел на $1500 за два дня

За последние два дня стоимость Bitcoin снизилась практически на 1500 долларов. Утром 1 июля среднерыночная цена первой криптовалюты опустилась до 10 943 долларов, хотя 28 июня она находилась на уровне 12 430 долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК, объемы торгов главной цифровой монетой также сократились — с 35 млрд до 28 млрд долларов, при капитализации актива в 194 млрд долларов.



Большинство альткоинов находятся в красной зоне — цена Ethereum за прошедшие сутки снизилась на 7%, до 293 долларов, токен XRP потерял 3,2%, сейчас он торгуется на уровне в 0,406 долларов. Среди ста крупнейших по капитализации криптовалют, только 14 подорожали за последние 24 часа. Сильнее всего за это время вырос курс Holo — на 16%.



Доля Bitcoin на рынке на данный момент составляет 61,4%, четыре дня назад этот показатель составлял порядка 63,2%. По мнению трейдера Дмитрия Лаврова, первая криптовалюта находится возле важной отметки в 12 000 долларов, если она не сможет закрепиться выше, то это станет сигналом, подтверждающим снижение к 10 000 долларам. Эксперт предупредил, что актив может подешеветь и до 7000 долларов.

