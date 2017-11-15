Спрос россиян на инвалюту снизился

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре текущего года снизился на 18%, до 2,3 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщается в материалах Банка России.

Также стало известно, что совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту за указанный период сократился на 12%, до 5,8 млрд долларов.

Уточняется, что спрос населения на доллары США снизился на 11%, на европейскую валюту - на 15%.