Спрос населения Азербайджана на наличный евро вырос

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В июне чистые покупки евро населением Азербайджана у коммерческих банков в рамках операций по обмену наличной валюты составили 18 721,4 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в июне спрос населения на евро по сравнению с маем вырос на 11 620,1 тыс. или в 1,6 раз.

В целом, в 2016 году чистые покупки населения составили 99 558,7 тыс. евро. В аналогичном периоде прошлого года чистые продажи евро населению банками составили 77 244,3 тыс.

Аналитическая группа Report отмечает, что рост спроса на евро связан с увеличением числа отдыхающих в европейских странах в летние месяцы.