​Спрос населения Азербайджана на наличную валюту резко вырос

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В декабре 2015 года объем операций по обмену наличной валюты в Азербайджане резко вырос.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), рост наблюдается по операциям с наличными долларами. Так, объем данных операций в декабре вырос по сравнению с ноябрем более чем в 2 раза и составил 1 596 549 400 долларов.

За отчетный месяц объем наличной долларовой массы, купленной коммерческими банками у населения, по сравнению с ноябрем сократился на 6,5% и составил 194 200 800 долларов. Спрос населения на доллары вырос в месячном исчислении в 1,4 раза и составил 1 402 438 600 долларов. Отметим, что в течение 2015 года в декабре наблюдался наибольший спрос населения на доллары после февраля и апреля. В течение года максимальный спрос на доллары отмечался в феврале (2 885 467 000 долларов).

Таким образом, в декабре общий объем чистой продажи долларов составил 1 208 237 800 долларов. В месячном исчислении наблюдается рост в 2,2 раза.

В целом, в 2015 году коммерческими банками куплено у населения 3 478 205 900 долларов, что на 3% больше по сравнению с итогами 2014 года. Спрос населения на доллары составил 12 317 396 400 долларов, что на 31,4% больше, чем в 2014 году.

По итогам 2015 года чистый спрос на доллары составил 8 839 190 500 долларов, что на 47,4% больше по сравнению с 2014 годом.

В прошлом году коммерческими банками также куплено 245 264 400 евро, что на 32,2% меньше, чем в 2014 году. Спрос населения на евро по сравнению с началом 2015 года сократился на 48,5% и составил 1 074 476 900 евро. Чистые продажи европейской валюты в 2015 году составили 829 212 500 евро, что на 52% меньше, чем в 2014 году.

В прошлом году коммерческие банки купили у населения на 23,7% меньше российских рублей, чем в 2014 году, что составило 9 551 580 200 рублей. Спрос населения на рубли в отчетном периоде по сравнению с 2014 годом сократился на 0,9% и составил 2 385 745 800 рублей. За этот период объем чистой покупки составил 7 165 834 400 рублей, что на 29,1% меньше, чем в 2014 году.