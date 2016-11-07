Спрос населения Азербайджана на евро вырос на 36%

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В сентябре чистые продажи евро коммерческими банками населению Азербайджана в рамках операций по обмену наличной валюты в месячном исчислении выросли на 35,85% и составили 35 265,1 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, за первые 9 месяцев 2016 года чистые продажи валюты населению составили 193 141,8 тыс. евро. В августе чистые покупки евро населением составили 25 959 тыс.

В сентябре прошлого года коммерческие банки продали населению 70 629,6 тыс. евро в чистом выражении.

Аналитическая группа Report отмечает, что рост спроса населения на евро связан с растущим спросом на иностранную валюту на внутреннем рынке.