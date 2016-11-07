Спрос населения Азербайджана на доллары вновь вырос

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В сентябре текущего года в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты чистые продажи доллара США населению коммерческими банками Азербайджана составили 65,668 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), если в феврале, апреле и мае банки выступали в качестве чистого покупателя валюты у населения, то сейчас вновь перешли к продажам. В целом, в 2016 году банки продали населению 280,999 млн долларов в чистом выражении. В сентябре прошлого года объем чистых продаж валюты населению банками составил 93,525 млн долларов.

Аналитическая группа Report считает, что банки стали чистыми продавцами наличной иностранной валюты в связи с ослаблением азербайджанского маната по отношению к доллару в течение последних нескольких месяцев, а также падением нефтяных цен.

Отметим, что начавшийся во второй половине 2014 года глобальный экономический кризис привел к тому, что валютные резервы Центробанка сократились с рекордного показателя в июле 2014 года (15 193,4 млн долларов) на 11 187,9 млн долларов или 73,6% и на 1 ноября 2016 года составили 4 005,5 млн долларов.