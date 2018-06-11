Спрос населения Азербайджана на доллар увеличился в 15 раз

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ За апрель текущего года, в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты, коммерческие банки Азербайджана продали населению 411,732 млн долларов США в чистом выражении.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это в 15 раз больше, чем в марте.

В отчетном месяце банки продали населению 545,660 млн долларов, купили у населения – 133,928 млн долларов. В месячном сравнении продажи доллара населению увеличились в 2,7 раза, покупки у населения сократились на 24%.

В январе-феврале этого года покупки доллара у населения превысили продажи, в марте-апреле наблюдался обратный процесс.