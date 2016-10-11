Спрос на облигации SOCAR вдвое превысил предложение

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Спрос на корпоративные облигации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) общим объемом 100 млн долларов США вдвое превысил имеющееся предложение.

Об этом сообщили Report в компании.

По информации, начатая 20 сентября подписка на облигации SOCAR со сроком обращения 5 лет и доходностью 5% годовых завершена 10 октября.

Распределение заявок, собранных в центрах Службы ASAN, Межбанке Азербайджана, Azer-Turk Bank, Xalq Bank, Kapital Bank, Rabitabank, AzFinance, Invest-Az, PASHA Kapital и PSG Capital, будет осуществляться 12 октября, размещение – 13 октября. После утверждения Палатой надзора за финансовыми рынками, 17 октября будет дан старт операциям на вторичном рынке.

Общий объем заявок по облигациям составил 203,604 млн долларов. В ходе распределения предпочтение будет отдаваться физическим лицам (гражданам), затем юридическим лицам.

Итоги станут известны 14 октября. Процесс возврата средств инвесторов в случае неудовлетворения спроса завершится 18 октября.