Спрос на облигации SOCAR резко увеличился

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Спрос на облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) резко возрос за последние несколько дней.

Об этом сообщили Report в инвестиционной компании PSG Capital – маркет-мейкера по облигациям на вторичном рынке.

По информации, с 18 по 21 апреля в компанию поступили многочисленные запросы на покупку облигаций в основном от физических лиц и этот процесс продолжается. В результате в течение 4 дней инвестиционные компании продали только физическим лицам облигации на 796 тысяч долларов.

В компании сообщили, что заявки на покупку облигаций поступают в различном объеме: “Некоторые физические лица заказывают 2-3, иногда 1 облигацию, другие желают приобрести 100-150 и даже более 200 облигаций”.

С момента выпуска в обращение облигаций SOCAR на вторичном рынке в октябре 2016 года с ними произведены операции на 72 млн долларов.

Примечательно, что после первой выплаты процентов по облигациям 17 января их цена на вторичном рынке упала до 1000-1001 доллара, однако после второй выплаты цены стабилизировались в пределах 1003-1005 долларов. Иными словами, высокий спрос на облигации спровоцировал повышение их стоимости.

Отметим, что облигации SOCAR подорожали за несколько дней до начала выплаты процентов и достигли на вторичном рынке 1013-1014 долларов, что является самым высоким показателем последних месяцев. В целом же, до сих пор самая высокая цена продажи составила 1 024 доллара.

По мнению экспертов по фондовому рынку, увеличение спроса на облигации и их подорожание связано с очередными выплатами процентов и оценкой преимуществ облигаций со стороны инвесторов. Напомним, что вторая выплата процентов состоялась 17 апреля. Владельцам было выплачено по 12,5 доллара за каждую облигацию, что равно в общей сложности 1,25 млн долларов.

Напомним, что пятилетние облигации SOCAR выпущены в сентябре 2016 года в объеме 100 млн долларов. Первоначальный спрос на облигации со стороны физических и юридических лиц составил 203 млн долларов, что вдвое превысило предложение. С 17 октября началось обращение облигаций SOCAR на вторичном рынке.

Годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1000 долларов – 5% или 50 долларов в год, проценты выплачиваются каждые 3 месяца в долларах. Первые выплаты процентов по облигациям осуществлены 17 января, вторые - 17 апреля. Следующие выплаты в 2017 году состоятся в 17-х числах июля и октября.

Для приобретения облигаций SOCAR на вторичном рынке следует обращаться в Центры обслуживания ASAN №1 и 5 или на горячую линию *1999.