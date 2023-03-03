Спрос на облигации ASCO превысил предложение на 14%

Спрос на облигации ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) на 100 млн долларов США, размещенные сегодня в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составил 114 млн долларов США.

Спрос на облигации ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) на 100 млн долларов США, размещенные сегодня в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составил 113,997 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, размещение было осуществлено полностью.

125 инвесторов подали 126 заявок на 100 тыс. процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций номинальной стоимостью 1000 долларов каждая с периодом обращения 5 лет. Годовая доходность облигаций составляет 6%, выплаты будут осуществлять дважды в год, каждые полгода.

Андеррайтером процесса выступает ЗАО инвестиционная компания PASHA Kapital.