Спрос на новые облигации SOCAR превысил предложение почти в 4 раза

Сегодня в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" состоялся аукцион по размещению новых облигаций Государственной нефтяной компании (SOCAR) на сумму 100 млн долларов США.

Сегодня в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" состоялся аукцион по размещению новых облигаций Государственной нефтяной компании (SOCAR) на сумму 100 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на биржу.

Согласно информации, на аукцион было выставлено 100 000 процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая. Ценные бумаги предлагались инвесторам в основном сегменте рынка.

По данным, 754 инвестора подали 761 заявку на облигации на общую сумму 380,614 млн долларов, облигации размещены в полном объеме.

Ценные бумаги будут находиться в обращении в течение 5 лет. Их годовая доходность составляет 4,5%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса выступает ЗАО "Инвестиционная компания PSG Сapital".