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    Спрос на доллар на валютном аукционе резко сократился - ОБНОВЛЕНО

    Завтрашний курс предположительно вырастет до 1,6444 AZN/USD

    Первая новость опубликована в 12:45

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) спрос коммерческих банков на доллар составил 330-340 млн. долларов. Об этом сообщили Report в банковских кругах.

    По информации, объем валютного предложения составил 300 млн. долларов. Из них 100 млн. выставлено на продажу ЦБА, 200 млн. – ГНФАР.

    По итогам аукциона спрос коммерческих банков удовлетворен с дефицитом в 10-13%. Верхний предел курса продажи составил 1,6444 AZN/USD. Отметим, что спрос банков на валюту сократился вдвое по сравнению с предыдущими аукционами. 

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    По информации ГНФАР, 200 млн. долларов проданы 22 коммерческим банкам. 

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