​Спрос банков Азербайджана на доллары вырос в 4 раза

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем валютном аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) фактический спрос коммерческих банков на доллары США по сравнению с предыдущим аукционом вырос в 3,6 раз и составил 243 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на информированные источники, несмотря на резкий рост спроса, ЦБА продал на аукционе 26 февраля 50 млн. долларов, обеспечив всего лишь 20,6% реального спроса. В результате ЦБА повысил официальный курс на 29 февраля на 0,2%, установив его на отметке 1,5655 AZN/USD.

Отметим, что на аукционе 24 февраля фактический спрос коммерческих банков на валюту составил 66,760 млн. долларов, ЦБА же обеспечил спрос всего лишь на 45% (30 млн. долларов). По этой причине официальный курс на 25 февраля установлен на отметке 1,5624 AZN/USD, что означает рост на 0,20%.

Отметим, что 24 февраля официальный курс составил 1,5593 AZN/USD.