Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год

В ряд статей в структуре расходов госбюджета, на основании предложений депутатов, были внесены изменения, в то время как сумма расходов госбюджета на 2022 год осталась прежней.

В ряд статей в структуре расходов госбюджета, на основании предложений депутатов, были внесены изменения, в то время как сумма расходов госбюджета на 2022 год осталась прежней.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что предлагается сократить расходы, не относящиеся к основным разделам, на 172 млн 887,6 тысячи манатов, и увеличить расходы по следующим разделам:

- 76,8 млн манатов для увеличения расходов на социальную защиту и социальное обеспечение. Из них рост расходов на социальную защиту составит 76,462 млн манатов, расходы на содержание Центра поддержки детей и семьи- 337 тысяч манатов;

- 70,527 млн манатов на расходы, связанные с оплатой труда, содержанием, укомплектованием штата в правоохранительных органах;

- 15,363 млн манатов на финансирование деятельности "правительственного облака" и мероприятий в транспортной сфере для формирования, содержания и централизованного управления государственными информационными системами и ресурсами в секторе связи и транспорта;

- 5,369 млн манатов на увеличение расходов по жилищно-коммунальному хозяйству и капитальному ремонту в Баку и других районах и городах;

- 2,642 млн манатов по разделу расходы на общие госуслуги. Из них 1,5 млн манатов будут направлены на новые обязательства по членским взносам (вновь созданные “Фонд турецкой культуры и наследия” и “Турецкая академия”), 942 тысячи манатов - на увеличение расходов на заработную плату, 200 тысяч манатов - на приобретение нематериальных активов;

- 1,75 млн. манатов на развитие сфер культуры, искусства, информации, физической культуры, молодежной политики и др., увеличение объема субсидий в культурно-информационной сфере;

- 437 тыс. манатов на охрану окружающей среды. Это также связано с финансированием деятельности государственного заповедника Баситчай.

В результате доходы и расходы сводного бюджета составят 27 млрд 685 млн манатов и 32 млрд 914 млн манатов соответственно. Дефицит бюджета останется неизменным на уровне 5 млрд 229 млн манатов.

В соответствии со статьей 15 законопроекта верхний предел расходов сводного бюджета увеличивается с 32 млрд. 906 млн. 390 тыс. манатов до 32 млрд. 914 млн. 390 тыс. манатов.