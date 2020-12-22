Списаны долги и проценты по 1 503 кредитам 830 шехидов

Вопрос о списании долгов шехидов перед банками, находящимися в процессе ликвидации, на днях будет вынесен на обсуждение попечительского совета Фонда страхования вкладов

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Ассоциация банков обеспечили списание банками основного долга и процентов по 1 503 кредитам 830 включенных в официальный список Министерства обороны шехидов, имеющих кредитные обязательства.

Как сообщили Report в ЦБА, в то же время обеспечено полное списание 286 кредитов, принадлежавших членам семей шехидов, 1 323 кредита раненых военнослужащих, долговые обязательства 15 человек, ставших шехидами, и понесших серьезный ущерб 9 гражданских лиц.

Небанковские кредитные организации также обеспечили полное списание кредитов по указанным группам населения. Кроме того, вопрос о списании долгов шехидов перед банками, находящимися в процессе ликвидации, на днях будет вынесен на обсуждение попечительского совета Фонда страхования вкладов.