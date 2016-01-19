​Спикер: Вопрос о кредитах будет рассмотрен в будущем

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Стабилизация ситуации в банковской системе является главным условием для рассмотрения предложений, озвучиваемых в связи с погашением долларовых кредитов населением Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламента Октай Асадов на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса: "Для начала необходимо стабилизировать ситуацию с банками. Вы все хотите сразу. Сейчас кризис. Пусть банки нормально работают, размещают вклады, вопрос о кредитах будет рассмотрен позднее, в будущей перспективе".

Депутат Али Масимли отметил, что вопрос заемщиков кредитов в долларах находится на повестке дня: "Нельзя возлагать всю тяжесть этого на одну структуру. Можно решить вопрос, разделив все между Центробанком, коммерческими банками, правительством и населением. Необходимо вновь пересмотреть решение Конституционного суда. Потому что 70% денежных средств в банках принадлежит населению".

Депутат Гудрат Гасангулиев заявил, что сумма в объеме 250 млн. манатов, предусмотренная в госбюджете на 2016 год на льготное кредитование предпринимателей, очень мала: "Надо привлечь из-за рубежа и разместить в банках 1-2 млрд. долларов. Контроль над этим можно поручить министерству экономики. Предпринимателям надо выделить 2,25 млрд. манатов".