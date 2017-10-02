Спекулянты нарастили число коротких позиций в долларах до пятилетнего максимума

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Спекулянты нарастили объем чистых коротких позиций в долларах за прошедшую неделю до максимума с конца сентября 2012 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.com, это следует из опубликованных данных Reuters и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Общая стоимость чистых коротких позиций в долларах, рассчитанная на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, составила 17,36 млрд долларов за неделю, завершившуюся 29 сентября. Неделей ранее стоимость чистых коротких позиций составила 13,19 млрд долларов. Спекулянты сохраняют чистую короткую позицию по американской валюте 11-ю неделю подряд.

Объем чистых коротких позиций, включающих ставки спекулянтов в новозеландском долларе, мексиканском песо, бразильском реале и российском рубле, достиг 21,13 млрд долларов против 16,65 млрд долларов неделей ранее.

Доллар в целом продолжает восстанавливаться после падения до многолетних минимумов в начале сентября, еще больше укрепившись после сигналов ФРС во время последнего заседания, которые свидетельствуют о возможности повышения процентных ставок в декабре. Поддержку американской валюте оказали также новые планы Белого дома в отношении налоговой реформы в США, говорят аналитики.