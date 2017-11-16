Спад экономики Азербайджана составил 0,7%

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре 2017 года в Азербайджане произведено ВВП на 56 481,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Производство ВВП на душу населения составило 5 806,7 манатов, что на 1,7% ниже аналогичного показателя за прошлый год.

На ненефтяной сектор пришлось 35 390,9 млн манатов или 62,7% ВВП, что превышает прошлогодний показатель на 2,1%.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 31 975,4 млн манатов или 56,6%. Это на 4,6% меньше, чем в прошлом году. В январе-октябре производство непромышленной продукции в стране увеличилось на 3,4% и составило 7 659,5 млн манатов.