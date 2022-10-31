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СП: Некоторые расходы Фонда страхования от безработицы не учтены в сводном бюджете

СП: Некоторые расходы Фонда страхования от безработицы не учтены в сводном бюджете В бюджете Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения страховые выплаты предусмотрены в размере 11 млн манатов, однако в сводном бюджете эти расходы не предусмотрены.
Финансы
31 октября 2022 г. 19:32
СП: Некоторые расходы Фонда страхования от безработицы не учтены в сводном бюджете

В бюджете Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения страховые выплаты предусмотрены в размере 11 млн манатов, однако в сводном бюджете эти расходы не предусмотрены.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты относительно пакета бюджета на следующий год.

В документе говорится, что 3,5 млн манатов, отраженных в бюджете Фонда на организацию оплачиваемых общественных работ, в бюджете не учтены. Таким образом, сумма в 265,8 млн манатов, отраженная в сводном бюджете, относится только к расходам государственного бюджета в этом направлении.

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