СП: Некоторые расходы Фонда страхования от безработицы не учтены в сводном бюджете

В бюджете Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения страховые выплаты предусмотрены в размере 11 млн манатов, однако в сводном бюджете эти расходы не предусмотрены.

В бюджете Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения страховые выплаты предусмотрены в размере 11 млн манатов, однако в сводном бюджете эти расходы не предусмотрены.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты относительно пакета бюджета на следующий год.

В документе говорится, что 3,5 млн манатов, отраженных в бюджете Фонда на организацию оплачиваемых общественных работ, в бюджете не учтены. Таким образом, сумма в 265,8 млн манатов, отраженная в сводном бюджете, относится только к расходам государственного бюджета в этом направлении.