Необходимость в создании в Азербайджане исламского банка определится после анализа законодательства - ЭКСКЛЮЗИВ

Для подготовки предложений по развитию исламского финансирования в Азербайджане привлечен консорциум компаний Ekvita Consulting и европейские эксперты.

Как сообщили Report в правительстве страны, в настоящее время консультанты проводят анализ действующего законодательства на предмет возможности оказания исламских банковских услуг.

«Необходимость в создании в Азербайджане исламского банка будет установлена после завершения исследований», - сказал источник.

Ответственным за реализацию проекта технического содействия подготовке правовой базы по исламскому финансированию в Азербайджане назначено Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики страны.

KOBIA назначено исполнителем проекта со стороны бенефициара – министерства экономики, хотя в будущем с развитием исламского финансирования в Азербайджане, для бизнеса исламские продукты могут выступить в качестве альтернативного источника, для привлечения новых инвестиций.

Как сообщили Report в KOBIA, на данный момент основной задачей является завершение анализа на соответствие законодательства принципам исламского финансирования.

«В этой связи проводится работа с соответствующими госструктурами. Во многих странах мира – Европе, Турции, Великобритании, Казахстане применяются модели альтернативного банковского финансирования. В любом случае, появление новых, альтернативных источников финансирования важно и для поддержки бизнеса в стране», - отметили в KOBIA.

Отметим, что на подготовку правовой базы для исламского финансирования Исламский банк развития (ИБР) предоставил Азербайджану техническую помощь в размере 200 тысяч долларов. Грантовое соглашение между правительством Азербайджана и ИБР было подписано в январе 2017 года.

Соглашение предусматривает анализ банковского законодательства и изучение возможностей внедрения в Азербайджане принципов исламского банкинга.

Как известно, действующие нормы законодательства в области банковского дела существенно ограничивают возможности применения исламских банковских продуктов по причине нерешенности вопросов, связанных с двойным налогообложением, а также ограничений (связанных с процентными ставками и их определением, запретами на ведение операций в тех или иных областях и так далее), заложенных в этих продуктах, опирающихся на нормы шариата, мусульманского права.

Азербайджан присоединился к Исламскому банку развития в 1992 году.

Илаха Мамедли