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Создана ликвидационная комиссия Günay Sığorta

Создана ликвидационная комиссия Günay Sığorta Создана ликвидационная комиссия ОАО Günay Sığorta, лицензия которого отозвана Центральным банком Азербайджана 24 июня.
Финансы
3 июля 2023 г. 09:56
Создана ликвидационная комиссия Günay Sığorta

Создана ликвидационная комиссия ОАО Günay Sığorta, лицензия которого отозвана Центральным банком Азербайджана 24 июня.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии, юрист Акрам Гасанов в обращении к клиентам и кредиторам компании.

По его словам, комиссия завершит процесс ликвидации Günay Sığorta в течение 1 года: “Все обязательства перед кредиторами будут выполнены в полном объеме и в срок. Средств для этого достаточно. То есть Günay Sığorta не является банкротом (иначе добровольная ликвидация была бы невозможна). Так, ликвидные активы компании составляют 9,31 млн манатов, а обязательства - 7,5 млн манатов. Таким образом, общая рыночная стоимость активов превышает его обязательства на 1,81 млн манатов. Поэтому нет оснований для беспокойства с точки зрения интересов клиентов и кредиторов”.

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Версия на азербайджанском языке “Günay Sığorta”nın Ləğvetmə Komissiyası yaradılıb

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