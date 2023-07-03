Создана ликвидационная комиссия Günay Sığorta

Создана ликвидационная комиссия ОАО Günay Sığorta, лицензия которого отозвана Центральным банком Азербайджана 24 июня.

Создана ликвидационная комиссия ОАО Günay Sığorta, лицензия которого отозвана Центральным банком Азербайджана 24 июня.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии, юрист Акрам Гасанов в обращении к клиентам и кредиторам компании.

По его словам, комиссия завершит процесс ликвидации Günay Sığorta в течение 1 года: “Все обязательства перед кредиторами будут выполнены в полном объеме и в срок. Средств для этого достаточно. То есть Günay Sığorta не является банкротом (иначе добровольная ликвидация была бы невозможна). Так, ликвидные активы компании составляют 9,31 млн манатов, а обязательства - 7,5 млн манатов. Таким образом, общая рыночная стоимость активов превышает его обязательства на 1,81 млн манатов. Поэтому нет оснований для беспокойства с точки зрения интересов клиентов и кредиторов”.