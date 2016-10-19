Создана ликвидационная комиссия Международной страховой компании

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В ближайшие дни начнется процесс ликвидации ОАО "Международная страховая компания" (МСК).

Об этом сообщили Report в ЗАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), являющемся 100%-ным владельцем акций компании.

По информации, под руководством гендиректора банка Гидаята Султанова создана ликвидационная комиссия: "В состав комиссии входят 5 человек. В ближайшие дни правление МСК будет отстранено от работы, и реализацией обязательств компании займется комиссия. С большой вероятностью портфель МСК не будет передан другой страховой компании".

Напомним, что 12 октября состоялось внеочередное общее собрание акционеров МБА, на котором принято решение о прекращении деятельности МСК в связи с тем, что учредителя не устраивают финансовые показатели МСК.

Напомним, что МСК основана в 2002 году. Ее уставный капитал составляет 14,8 млн. манатов. Активы компании в первом полугодии этого года сократились на 10%, тем самым компания завершила этот период с чистыми убытками в размере 1,485 млн. манатов.