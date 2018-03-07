Создан кредитный союз "Джоджуг Марджанлы"

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало ООО "Кредитный союз Джоджуг Марджанлы".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, новое финансовое учреждение зарегистрировано по юридическому адресу Билясуварский район, 4-й поселок, дом 287. Уставный капитал ООО составляет 4,4 тыс. манатов, юридическим представителем является - Гадир Али Гулиев.

Министерство также обнародовало имена членов Наблюдательного совета кредитного союза. Это Ниджат Техран оглы Даргяхов, Метанет Муса гызы Гулиева и Севиндик Малик оглы Новрузов.