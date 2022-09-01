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Создается Арбитражный центр международной организации, в которую входит Азербайджан

Создается Арбитражный центр международной организации, в которую входит Азербайджан В Стамбуле начались работы по созданию Арбитражного центра Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Финансы
1 сентября 2022 г. 11:43
Создается Арбитражный центр международной организации, в которую входит Азербайджан

В Стамбуле начались работы по созданию Арбитражного центра Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, Центр создается под руководством преподавателя юридического факультета Университета Алтынбаш Ильяса Гельчюклю. По его словам, цель состоит в том, чтобы разрешить разногласия между странами-членами, укрепить единство внутри организации.

Напомним, что ОЧЭС был создан в июне 1992 года в Стамбуле. Членами организации являются Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Турция, Украина и Греция.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatın Arbitraj Mərkəzi yaradılır

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