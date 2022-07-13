Совокупный убыток ”Азерсу" приблизился к 8 млрд манатов

ОАО "Азерсу" завершило 2021 год с чистым убытком в размере 552,23 млн манатов.

ОАО "Азерсу" завершило 2021 год с чистым убытком в размере 552,23 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ОАО, это на 70,9% больше, чем в 2020 году.

В результате совокупный убыток акционерного общества увеличился на 7,6%, до 7 855,686 млн манатов.

На 1 января текущего года активы “Азерсу” составили 1 021,630 млн манатов, что на 2,1% больше в годовом сравнении. В 2021 году обязательства акционерного общества сократились на 0,7%, до 578,444 млн манатов, балансовый капитал увеличился на 6%, до 443,186 млн манатов.