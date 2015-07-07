Совокупный капитал азербайджанских банков увеличился

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Совокупный капитал функционирующих в Азербайджане коммерческих банков по состоянию на 1 июня 2015 года составил 4 521,2 млн. манатов. По сравнению с началом предыдущего месяца этот показатель вырос на 49,5 млн. манатов, или 1,1%.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана, по сравнению с началом текущего года банковская капитализация увеличилась на 251,5 млн. манатов, или 5,9%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 717,6 млн. манатов, или 18,9%.